お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（46）が7日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。趣味のミシンを始めた頃を振り返った。

リスナーから同じくミシンを趣味にしているという「ラブレターズ」塚本直毅をライバル視しているかと質問を受けたコカド。お互いにコロナ禍でミシンをはじめたものの、コカドの方がはじめた時期が若干早かったと明かした。

自身のSNSでその様子を発信していたというコカドは「（塚本から）急にLINE来て…“僕もミシンをやるのであいさつした方が良いと思って”って」と回顧。相方の中岡創一、MCの清水ミチコは塚本の礼儀正しさに「ちゃんとしてる」「ご丁寧に」と驚いていた。

「そういえば僕もミシンはじめたときに」と前置きして「篠原ともえさんから連絡来て。“やってるらしいね”って言って“作ったもの見せてよ”って（言われて）ラジオ呼んでもらって」と回想。「ミシンやってるのにごあいさつ遅くなりましたって。いろいろ作ってるの見てもらって“まあまあ合格”って言ってもらって」と冗談交じりに振り返りつつ「優しいです」と懐かしんだ。