タレントの金久保芽衣（29）が7日、自身のX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。夫は青学大出身で箱根駅伝4連覇に貢献した元陸上選手の下田裕太氏。

金久保は「ご報告」と題し、「7月25日に第一子を出産いたしました」と発表。「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリも酷かったので妊娠の発表は控えてこのタイミングでのご報告となりました」と伝えた。

また「妊娠後期は妊娠糖尿病になり…分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症（元々低血圧なのに！）子宮口9cmまで進んで子の向きが変わり、24時間陣痛の末緊急帝王切開になるなど……」と壮絶な出産だったことを明かし、「最初から最後までトラブルだらけで、頭では分かっていたけれど改めて妊娠出産は命懸けなんだと実感させられました」と記した。

そして「人生で最も長く辛い10ヶ月間でしたが、隣で完璧にサポートしてくれた夫、治療にあたって下さった病院スタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。「そんな中でも元気に生まれてきてくれた我が子には心から感謝です！妊娠中から私の具合が悪い時には必ずお腹を蹴って励ましてくれた親孝行な子！！」と家族への思いをつづった。

我が子や自身の写真もアップし、最後に「今は身体を休めつつ、この小さな命を守り幸せにしていけるよう、仕事もプライベートも全力疾走していきたいと思います。これからも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします！」と結んだ。

金久保と下田氏は23年10月、22年に結婚していたことを発表。24年5月にはテレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」に夫婦で出演し、そのラブラブっぷりが話題となった。また、下田氏は24年度をもって現役を引退。25年3月に開催された静岡マラソンに出場し、競技人生に幕を下ろした。