J1降格圏から巻き返しを狙う横浜F・マリノスが完全移籍で獲得したDF角田涼太朗（26）が7日、神奈川県横須賀市のクラブハウスで加入会見に臨んだ。イングランド3部カーディフを経て、23年以来約1年半ぶりの古巣復帰。背番号22のユニホーム姿で登場し、J1残留に向けての覚悟や意気込みを語った。

「またこのチームに帰ってこられたことをうれしく思う。このチームのために自分のやれること全てを捧げる」

5日の練習からチームに合流。この日の全体練習でも軽快に動き「自分が思っていたよりも動けている。求められた時に求められた仕事ができるような準備はできている」と調整も順調だ。

筑波大4年だった21年6月にサッカー部を退部し、同7月に横浜Mとプロ契約を結んだ。左利きのセンターバックでサイドバックもこなす万能DF。ビルドアップ能力やフィジカルの強さも持ち味とし、23年には日本代表に招集された実績もある。「もちろん、攻撃的なところもだけど、ディフェンスとしての一番の価値は失点しないことなので、失点数やピンチの数を減らす。失点しなければ負けることはないので、際の部分だったり、体を張る部分を一番大切にしたい。それをやったうえで自分のストロングポイントを出していく」と誓った。

昨年1月にカーディフへ完全移籍し、同時にベルギー1部コルトレイクへ期限付き移籍。だがケガに苦しみ、23〜24年シーズンはリーグ戦9試合出場、24〜25年シーズンは同6試合出場にとどまっていた。

目標としていた海外でのプレーを続けるか悩んだ末、古巣復帰を決断。約1年半で国内復帰することなどに「いろいろな声や意見があることも認識している」。それでも、降格圏に苦しむ古巣を選んだのは「最後は力になりたいというのが決め手」だったからだ。

「人生の中でも1、2の分岐点だと思っていた。言ってしまえば、サッカーキャリア第1章が終わったと思っている。ここから新たな幕開けだと自分でも意識している」

チームは3戦負けなしと好調だが、18位で降格圏から抜け出せてない。角田は「まずは今シーズン、最低目標の（J1）残留に向けて自分の力を少しでもチームに貢献させていければ」と言葉に力を込めた。