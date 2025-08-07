静岡県警や三重県警などの合同捜査班は8月6日、住所不定の男3人が2024年に18都府県で起きた207件の空き巣などの事件に関与していたことを裏付け、捜査が終結したと発表しました。被害総額は約1億6300万円に上るということです。

事件に関与していたのは、広島県広島市生まれで住所不定無職の男（27）、大阪府羽曳野市生まれで住所不定、自称・建設作業員の男（31）、愛知県江南市生まれで住所不定、無職の男（28）の3人です。

警察によりますと、3人は2024年1月から9月までの間、全国各地で住居などに侵入して窃盗などの犯行を繰り返し行った疑いが持たれています。

被害は、静岡県内の9件を含め三重県など合わせて18都府県で207件確認されています。

被害は、現金約5000万円と、腕時計やバッグ、車のナンバープレートなど物品約2000点で、被害総額は約1億6300万円です。

腕時計、バッグなどは現金化し、盗んだ現金とともに生活費や遊興費に使っていたということです。また、車のナンバープレートは別の車に付け替えて、逃走に利用していました。

3人は、住宅街の家のインターホンを押し、反応がないことを確認した上で、窓ガラスを割って家の中に侵入したということです。

3人は、「トクリュウ＝匿名・流動的組織犯罪グループ」とみられ、警察の調べに対し、容疑をおおむね認めています。