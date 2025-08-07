マクドナルドのキャラクター「ドナルド・マクドナルド」が子どもたちを楽しませようと熊本市にある総合病院を訪れました。



ドナルド・マクドナルドが訪れたのは熊本市東区にある熊本赤十字病院のこども病棟です。この活動は子どもたちの成長を応援するマクドナルド社の取り組み「ドナルドアピアランス」で、2000年からは熊本でも幼稚園や支援学校、病院などを中心に回りコロナ禍もあって熊本赤十字病院への訪問は15年ぶりです。





入院している子どもたちはドナルドのマジックショーを楽しんだり、記念撮影をしたりして、ドナルドとのふれあいを楽しみました。



■参加した子ども

「明るくて面白かったです。元気がもらえました。」



今回は熊本でも改めて広めようと県内5つのフランチャイズ会社が合同で実施しました。



■有限会社タキヤ・古閑有加さん

「なかなか外に出ることができないお子さんたちもいらっしゃるので、楽しみにしてくださっているんですよね。感謝の声を励みに、今後も地域貢献を行いたいと思います」



県内のフランチャイズ会社は今後も病院訪問の機会を増やし、子どもたちとのふれあいの場を広げていく予定です。

