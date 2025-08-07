福留光帆「サーヤさんとやりたい。何かを」ラランド・ニシダはいなくていい

タレントの福留光帆（21歳）が、8月6日に公開されたラランド・ニシダの公式YouTubeチャンネル「チャンこうんネル」の動画に出演。レモンジャムの事務所での収録に喜び「経験を積んで、ファイナルステージに行きたいです」と、ラランド・サーヤと一緒に「ララチューン」に出演したいと語った。



福留光帆がラランド・ニシダのYouTubeチャンネルに出演。今回はラランドの事務所であるレモンジャムでの収録となったため、福留は「『ララチューン』に近づいてきてる感じ。 あ、私、同じソファーに今座ってるわ」と喜ぶ。



福留はニシダのYouTubeチャンネルは「下積み」であり、「ここで経験を積んでファイナルステージに行きたいです。目標かもしれない。もうここまで来たら。別にニシちゃんはいなくてもいいんです。サーヤさんとやりたい。何かを」と語った。