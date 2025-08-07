福留光帆、ラランド・ニシダとの“カプ厨”指摘に「あるわけねえだろ！プライドに障る」
タレントの福留光帆（21歳）が、8月6日に公開されたラランド・ニシダの公式YouTubeチャンネル「チャンこうんネル」の動画に出演。ラランド・ニシダとの“カプ厨”を指摘され、「あるわけねえだろ！プライドに障るよね。これいけると思われて」と不満を述べた。
福留光帆がラランド・ニシダのYouTubeチャンネルに出演し、前回ニシダと一緒に出た動画で「何かあった男女の距離感」「俺は分かる。こいつらはヤった」「え、俺だけ？ この2人の距離感おかしいと思うの」と2人に男女関係を感じる“カプ厨”からのコメントが寄せられたという話題となる。
福留は「あるわけねえだろ！あるわけねえだろ。ちょっと待って。プライドに障るよね。これいけると思われて」と文句を言い、これまでトンツカタン・森本晋太郎やティモンディ・前田裕太との関係に“カプ厨”がいたことはあったが、「ここでは一切ない」と話す。
そして、福留はニシダに「そっちに営業変えてく？ “カプ厨”営業にする？」と質問し、ニシダは「“カプ厨”営業きついだろ。なんでヤった男女の雰囲気を匂わせて売れると思ってるんだ。売れないよ、別に」と却下した。
