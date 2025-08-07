薩摩、大隅、種子島・屋久島地方ではあさって9日にかけて大気の状態が不安定になり、薩摩地方では大雨となるおそれがあります。

気象台によりますと、北海道付近の低気圧からのびる前線が次第に南下し、9日にかけて九州付近に停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は大気の状態が不安定となるおそれがあります。

【1時間40ミリの激しい雨のおそれ】

薩摩地方ではきょう7日昼すぎからあす8日朝にかけて、局地的に雷を伴った1時間に最大40ミリの激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合は、大雨警報を発表する可能性があるということです。

【あさって9日までに200ミリ超予想】

薩摩地方で8日正午までの24時間に予想される雨量は150ミリで、あさって9日正午までの24時間にも80ミリの雨が予想されています。その後も雨量は増えるおそれがあります。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風に注意するよう呼びかけています。

