「DTMがわからなすぎる！と思った時に読む本」知識ゼロから1曲作り上げる
DTMがわからなすぎる！と思った時に読む本 ～作曲“超”初心者のための1曲完成ガイド
リットーミュージックは、サウンド&レコーディング・マガジンWEBによる、DTMの超初心者に向けた書籍「DTMがわからなすぎる！と思った時に読む本 ～作曲“超”初心者のための1曲完成ガイド」を8月25日に発売する、価格は2,200円。
アイディアはあるが、難しそうでなかなか始められないDTM。専門用語や覚えることが多すぎて、挫折してしまった……。そう感じている人にに、音楽プロデューサーのJUVENILEさんと、音楽制作初心者RIKOさんの実際の会話を織り交ぜながら、STAGE1：必要な機材をそろえよう STAGE2：曲を作ろう STAGE3：曲をミックスして仕上げよう
の3ステージにわたり、知識ゼロから1曲作り上げるまでのフローを解説。音楽制作超初心者のリアルな目線と、プロの実践的なノウハウをふんだんに盛り込んだ、これからDTMをはじめる人向けの書籍となっている。STAGE1：必要な機材をそろえよう
1-1：パソコン
1-2：DAW(作曲ソフト)
1-3：モニターヘッドホン
1-4：モニタースピーカー
1-5：オーディオインターフェース
1-6：マイク
1-7：MIDIキーボード
Q&A「機材は高ければ高いほどいいの？」
Q&A「どんなケーブルを買えばいい？」 STAGE2：曲を作ろう
2-1：参考曲（リファレンス）を分析してみよう
2-2：曲の全体像を決めよう
2-3：DAWの基本機能をマスターしよう
2-4：曲の“種”になるループを作ろう
2-5：1曲分のトラックにしよう
2-6：メロディをつけよう
2-7：声を録音しよう
Q&A「リファレンス曲を参考にしつつ個性を出すには？」
Q&A「トラックはどういう基準でわける？」
Q&A「一曲をなかなか完成させられません.......。」 STAGE3：曲をミックスして仕上げよう
3-1：音量バランスとパン
3-2：プラグインエフェクト
3-3：曲をデータに書き出そう
Q&A：「別売りのプラグインは必要？」
Q&A：「何曲作れば満足いくクオリティになる？」 DTM用語集