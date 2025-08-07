DTMがわからなすぎる！と思った時に読む本 ～作曲“超”初心者のための1曲完成ガイド

リットーミュージックは、サウンド&レコーディング・マガジンWEBによる、DTMの超初心者に向けた書籍「DTMがわからなすぎる！と思った時に読む本 ～作曲“超”初心者のための1曲完成ガイド」を8月25日に発売する、価格は2,200円。

アイディアはあるが、難しそうでなかなか始められないDTM。専門用語や覚えることが多すぎて、挫折してしまった……。そう感じている人にに、音楽プロデューサーのJUVENILEさんと、音楽制作初心者RIKOさんの実際の会話を織り交ぜながら、

STAGE1：必要な機材をそろえよう STAGE2：曲を作ろう STAGE3：曲をミックスして仕上げよう

の3ステージにわたり、知識ゼロから1曲作り上げるまでのフローを解説。音楽制作超初心者のリアルな目線と、プロの実践的なノウハウをふんだんに盛り込んだ、これからDTMをはじめる人向けの書籍となっている。

STAGE1：必要な機材をそろえよう1-1：パソコン1-2：DAW(作曲ソフト)1-3：モニターヘッドホン1-4：モニタースピーカー1-5：オーディオインターフェース1-6：マイク1-7：MIDIキーボードQ&A「機材は高ければ高いほどいいの？」Q&A「どんなケーブルを買えばいい？」 STAGE2：曲を作ろう2-1：参考曲（リファレンス）を分析してみよう2-2：曲の全体像を決めよう2-3：DAWの基本機能をマスターしよう2-4：曲の“種”になるループを作ろう2-5：1曲分のトラックにしよう2-6：メロディをつけよう2-7：声を録音しようQ&A「リファレンス曲を参考にしつつ個性を出すには？」Q&A「トラックはどういう基準でわける？」Q&A「一曲をなかなか完成させられません.......。」 STAGE3：曲をミックスして仕上げよう3-1：音量バランスとパン3-2：プラグインエフェクト3-3：曲をデータに書き出そうQ&A：「別売りのプラグインは必要？」Q&A：「何曲作れば満足いくクオリティになる？」 DTM用語集