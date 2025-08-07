高橋ユウ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/07】モデルの高橋ユウが8月6日、自身のInstagramを更新。夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩との仲睦まじいカフェでの2ショットを公開し、反響が寄せられている。

◆高橋ユウ、夫とのカフェタイム紹介


高橋は「珍しく2人で一緒に撮影。の前にさくっとカフェ」と夫との時間について報告。カフェの鏡越しに撮影した夫婦での2ショット写真を公開し、お揃いのモノトーンコーディネートで寄り添う仲睦まじい様子を披露している。

この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦で羨ましい」「仲良しカップルのよう」「2ショット嬉しい」「素敵な時間ですね」といった声が上がっている。

高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）

