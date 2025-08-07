新仮面ライダー・今井竜太郎、変身ポーズ生披露 自身にとってのヒーロー明かす「夢をもらっていた」【仮面ライダーゼッツ】
【モデルプレス＝2025/08/07】俳優の今井竜太郎が8月7日、都内で開催されたテレビ朝日系『仮面ライダーゼッツ』（9月7日スタート／毎週日曜午前9時〜）制作発表会見に、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹、古川雄輝とともに出席。自身にとってのヒーローを明かした。
【写真】新仮面ライダー、変身ポーズ生披露
7月6日の情報解禁で、仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放ち、注目を集めた「仮面ライダーゼッツ」。主人公・万津莫役は、雑誌「FINEBOYS」（日之出出版）のレギュラーモデルとして活動する一方、「GTOリバイバル」（2024年／フジテレビ）や「ビリオン×スクール」（2024年／フジテレビ）などに出演する若手俳優・今井が演じる。
会見が始まるとすぐに仮面ライダーゼッツが登場し、ステージ上でアクションを披露。続いて、主演である今井のほか、この日に出演が初解禁となった堀口、三嶋、小貫、八木、古川が登場した。
今井は「万津莫という人間は強い芯を持っていて、どんな悪にも立ち向かえる、そんな強い男です」とアピール。その後、作中に登場するゼロの声の担当する川平慈英からビデオメッセージを通して「今井くんに僕からミッションを課します。会場にいる皆さん、配信をご覧になっている皆さんにクールな変身ポーズを教えてください」とリクエストされ、ステージ上で変身ポーズを生披露した。
観客から拍手を浴びると、今井は「心臓バクバクです。手震えてないか心配でした（笑）」と緊張を吐露。「一緒に変身してくださる方がいて、すごい心強かったです」と笑顔を見せた。
会見では、“ゼッツドライバー”のシステム音声を担当するのが声優の山寺宏一であること、主題歌をNAQT VANEが務めることなども発表。主題歌について今井は「すごいかっこいい。『仮面ライダーゼッツ』の雰囲気にもすごく合っていますし、自分も戦っているような感覚になる、すごいかっこいい曲だなと思いました」と語った。
また、本作が世界でも同時期に放送が開始されることが明かされると、怪人ナイトメアの裏で暗躍する謎の男・ノクス役で出演する古川が「僕は海外に11年住んでいた」と告白。その上で、「その時も『仮面ライダー』が好きだという方々にたくさんお会いしていました。ですので、そういった方々に、日本のみならず、世界中の方々に、この作品を楽しんでいただけたら、すごく嬉しいです」「（海外でも）非常に人気なコンテンツだと思っています」と口にした。
さらに、自身にとってのヒーローは何かと聞かれた際には、今井が「僕は小さい頃、『仮面ライダーW』を見て育ってきたので、『仮面ライダーW』に憧れであったり夢をもらっていたので、僕も皆様にとってそんなヒーローな存在になれたらなと思っています」と回答。そして「身近な人だとやっぱり両親ですかね。両親のかっこいい姿、温かい姿、そんな大人になれればなと思っています」と続けた。
『仮面ライダーゼッツ』での主演が決まった際の両親の反応を尋ねられると、「ものすごい喜んでくれて、ちょっとうるうるになっちゃいます」と回顧。会見を生配信するカメラを通した両親へのメッセージを求められた今井は「いつもありがとうございます。僕もそんな素敵な大人になれるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします」とはにかみながら伝えていた。（modelpress編集部）
