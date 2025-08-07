“重ね付け”で、自分だけの香りに出合える香水が新感覚！「アルケミスト・ラボ」のフレグランスでセンスを高めよ

フレグランスメーカーのアート・ラボが展開している「/ALCHEMIST LAB（アルケミスト・ラボ）」から、2つの香水シリーズが新登場。

重ね付けを楽しめる「Scents of Multiplying オードパルファム」と、実在する音楽をモチーフにした「Música scents オードパルファム」がお目見えします。

8月9日（土）より、201LAB LUCUA1100店や、ART LAB. Online 楽天市場店などで販売されるので、気になるアイテムはぜひチェックしてみて。

香りを重ねてレイヤリングが楽しめる、アルケミスト・ラボの香水



香りをイメージしたカラーや、大きく描かれた番号が目を惹く「Scents of Multiplying Eau de Parfum」（各30ｍL：税込1万5400円）。

性別を問わず使える香調やデザインが特徴です。

単体使いではもちろん、2種類以上を組み合わせれば、オリジナルの香りを作り出せるのがポイント。

ただレイヤリングするだけでなく、香りを重ねる順番や、吹きかける位置・距離・量・タイミングによっても変化するので、香水の楽しみ方が広がりますよ。

ラインナップは5種類



清潔感のある香りの『No.01 Mint Grass』は、ミントの清涼感でリフレッシュしたい時や集中したいシーンにおすすめ。



『No.02 Basil Mandarin』は、マンダリンオレンジの甘酸っぱさと、摘みたてのバジルの青みが合わさった、気分を高めてくれるような印象の香りです。



官能的なジャスミンと、深みのあるパチョリが、大人な香りの『No.03 Jasmine Patchouli』。特別なシーンや、少し落ち着いた夜の時間にも似合いますよ。



柑橘の甘酸っぱさに、ほろ苦いアクセントが加わった『No.04 Bitter Citrus』は、少し甘さをおさえたクールな仕上がり。



スモーキーさと甘さが絶妙に重なり合う、エキゾチックな香りの『No.05 Musk Oud』は、No.01〜04に重ね付けすると、香りにグっと奥行きが生まれます。

レイヤリングを試してみよう



アルケミスト・ラボが提案する、重ね付けの例を3つご紹介します。

1つ目は、No.01とNo.05を同じ位置に重ね付け。爽やかなトップから温かみのある香りに変化し、ジェンダーレスに使える、軽やかながら奥行きある印象の香りを楽しめます。

2つ目は、No.02を上半身、No.04を下半身に使用。バジルや柑橘の明るく抜け感のある第一印象から、じわりと奥行きを感じるクリーンで凛とした香りを感じられますよ。

最後は、No.02を胸元、No.04を手首、No.05を下半身に。柑橘の甘酸っぱさにスパイスとウッドの深みが重なった、洗練された香りです。

実在する音楽からインスパイアされた、アートな香水も必見



音楽からインスパイアされた「Música scents Eau de Parfum」（各50ｍL：税込1万6500円）は、ジャズやR&Bといった名曲の世界観を香りで表現したフレグランス。

実在する音楽作品から着想を得て生み出された全8種の香りは、ウッディ・シトラス・フローラルなどさまざまで、ジャンルや季節を問わず楽しめます。

聴覚と嗅覚の2つからアプローチするアートな香水を、ぜひ試してみて。

8種類の豊富なラインナップから、お気に入りが見つかる！



『A Night in Tunisia』は、1942年に作曲されたジャズナンバーがモチーフ。

重厚感のあるウッディフローラルベースに、果実の甘みと苦みが広がった、落ち着きのあるシトラスウッディの香りです。



1967年に発表されたボサノバの楽曲にインスパイアされた『Wave』は、マリンノートにシトラスと花々を合わせた、みずみずしさのある香り。



タンゴ作曲家が発表した楽曲から着想を得た『Libertango』は、ローズの華やかさに、スパイスの刺激とウッディな渋みを重ねた、奥深く濃厚な香りです。



R&Bシンガーのマーヴィン・ゲイ氏が発表した楽曲をイメージした『What’s going on』は、スパイスの温かい甘さとフルーティーな甘酸っぱさに、エキゾチックなベースノートを調和。



ジャズ・ピアニストのチック・コリア氏が発表した楽曲にインスパイアされた『Spain』は、エレクトリックな音色と変則的なリズムを、人工的な香料の組み合わせで表現したのだとか。



ボサノバナンバーをモチーフにした『Fly Me to the Moon』。ベルガモットとオレンジが水仙を引き立て、月の世界へ誘う幻想的な香りです。



タンゴの名曲から着想を得た『EL CHOCLO』は、フルーティーな香調の中にもスパイシーさがあり、爽快感の中にもアニマリックな深みをあわせ持った香り。



R&Bの名曲からインスパイアされた『（You Make Me Feel Like）A Natural Woman』は、スパイシーフローラルとウッディムスクの組み合わせが、芳醇な奥行きを生み出しますよ。

自分だけの香りに出合おう

重ね付けを楽しんだり、音楽を聴くように香りをまとったりと、新感覚の香水体験ができる「アルケミスト・ラボ」の新商品。

豊富なラインナップなので、自分だけの香りに出合えそうですよね。

また、ギフトにもぴったりなので、ぜひ活用してみてください。

「アルケミスト・ラボ」ブランドページ
https://www.artlab.co.jp/

