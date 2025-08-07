ÀÐÄÅ²æÊ¹¼ç±é±Ç²è¡Ö½Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤¯¡×±é¼ÔÈ¯É½¡Ö´ñÀ×¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ì¤Ð¡×´ÆÆÄ¤Ï23ºÐ¾®ÎÓ·òÂÀ»á
ÇÐÍ¥ÀÐÄÅ²æÊ¹¡Ê25¡Ë¤¬±Ç²è¼ç±é¤¹¤ëÃ»ÊÔºî¡Ö½Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤¯¡×¡Ê¾®ÎÓ·òÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥ä¥áÌò¤òËÌ¸¶ÈÁ²Æ¡Ê27¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢Âè36²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÄ«ÈæÆàÎ°ÎÉ¡Ê22¡Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡×¤Ë¥¤¥Ö¥Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿½Â¹¾¾ùÆó¡Ê42¡Ë¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï23ºÐ¤Î¿·±Ô¡¢¾®ÎÓ·òÂÀ´ÆÆÄ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¸å¡¢ÍèÇ¯²Æ°Ê¹ß¤Î¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿ÀÐÄÅ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Î¾®ÎÓ¤È¤Ï±Ç²è¤ò»£¤ëÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÇÐÍ¥¤È´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¡¢½ã¿èÀ¤ÈÊ£»¨À¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ö¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËÌ¸¶ÈÁ²Æ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¤¥¯¥Þ¤Ëµ¯¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤1Æü¤ò¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î´ñÀ×¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¡Ù¤«¤é¡ØÂç¿Í¡Ù¤Ë¤Ê¤ë°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤·¡ÖÌ´¤ä¾ÍèÁü¡¢½¢¿¦Àè¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Þ¤À¾ÍèÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¢ÃæÌî°êÇÏ¤¬¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿ÅÄ¼Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥ä¥á¤é¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£