¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÂæÏÑ±Ç²è¤¬Ê£¿ô½ÐÉÊ ¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ö½÷ÕØ¡×¤Ê¤É
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç9·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ÉôÌç¤Ë¡¢ÂæÏÑ´ØÏ¢ºîÉÊ3ËÜ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤¬5Æü¡¢ºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼¡ÊÐ°Þ¿¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö½÷ÕØ¡×¡ÊGirl¡Ë¡¢¥·¡¼¥Á¥ó¡¦¥Ä¥©¥¦¡ÊîÀ»þú²¡Ë´ÆÆÄ¤Î¡Öº¸撇»Ò½÷ÕØ¡×¡ÊLeft-Handed Girl¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¹çºî¤Î¡ÖPalimpsest: the Story of a Name¡×¡£
¡Ö½÷ÕØ¡×¤Ï1988Ç¯¡¢ËÌÉô¡¦´ðÎ´»Ô¤Î´ðÎ´¹Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾¯½÷¤È½÷À¤¬¸òºø¤¹¤ë±¿Ì¿¤Ç¸ß¤¤¤Ë¶À¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Î½ý¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡½¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¥í¥¤¡¦¥Á¥¦¡Êî¹Âô¡Ë¤ä¥¸¥ç¥¦¥¨¥à¥Ð¡¼¥Ð¡¼¡Ê9m88¡Ë¡¢¥Ð¥¤¡¦¥·¥ã¥ª¥¤¥ó¡ÊÇò¾®ºù¡Ë¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥ê¥ó¡ÊÎÓÉÊ彤¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Öº¸撇»Ò½÷ÕØ¡×¤ÏÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÂæËÌ¤ÎÌë»Ô¤Ç¾¦Çä¤ò±Ä¤à¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¾×ÆÍ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î²ÝÂê¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ä¥©¥¦´ÆÆÄ¤Î½é´ÆÆÄºî¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼´ÆÆÄ¤¬¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£½Ð±é¤Ï¥¸¥ã¥Í¥ë¡¦¥Ä¥¡¥¤¡Êèñ½ÊçË¡Ë¤é¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ÉôÌç¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿ÉôÌç¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï55ºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±±Ç²èº×¤Ï9·î4Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡Ê¹¿ÁÇÄÅ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
