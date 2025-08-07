2025年8月5日、俳優の松山ケンイチが自身のYouTubeチャンネルを更新。出身地でもある青森県で開催された、『青森ねぶた祭』に訪れる様子を公開した。

松山は『青森ねぶた祭』に行くのは「子どものころ以来」と明かし、楽しみにしてる様子を見せた。さっそくねぶた師と合流し、ねぶたを見学することに。松山は「超デカいっすね」「いやこれすごいわ」と圧倒されたようだ。内部もカメラで写し、「梁の太さが家っぽいよね」とスケールの大きさを紹介した。重さは4トン、使用している電球は1000個にも及ぶとねぶた師は説明した。

松山は、ほかのねぶたも見学することに。ねぶたについては、手や足などの細部の躍動感に惹かれているようで、「好きなんですよね」「めっちゃ綺麗」とコメントをした。動画終盤ではねぶたが実際に会場まで運ばれ、同じく俳優の寺尾聰と一緒に楽しむことに。光輝くねぶたが目の前にやってきて、松山は「これはすごいな」と驚いたようだ。さらにそこにタレントの王林も合流。豪華なメンバーであるあまり、人に囲まれる事態となった。松山は目の前にやってきたねぶたを見て「すげーな」「やば！」と大興奮した様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「かっこいいね」「素敵」「ワクワクしました」といった声が集まった。

（文＝向原康太）