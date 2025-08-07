²Æì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤¬³«¶È20¼þÇ¯¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦WEEK¡×¤ò³«ºÅ
¡¡EM¸¦µæµ¡¹½¤Ï9·î16¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖEM¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¹Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡Ê²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃæ¾ëÂ¼¡Ë¤¬9·î16Æü¤Ë³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦WEEK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦WEEK¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢EM¡ÊÍÍÑÈùÀ¸Êª·²¡Ë¡¦È¯¹Ú¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ö±é¡¦ÂÎ¸³¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡20¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë9·î16Æü¤ÏÈæ²ÅÀèÀ¸¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¤È±Ç²è¡ÖÁÉÀ¸¡×¾å±Ç²ñ¡¢9·î17Æü¤Ï¶Ý¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÚ¤ÈÈùÀ¸Êª¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¡¢9·î18Æü¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡¢9·î19Æü¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤ÅçÉ÷¤È³Ú¤·¤à1Æü¸ÂÄê¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÖÅçÉ÷¥Ó¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¡¢9·î20Æü¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤ò¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡¢9·î21Æü¤ÏEM¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖEM¡¦ÈùÀ¸Êª¤Î¥Á¥«¥é¡×¡¢9·î22Æü¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶ÌÀÐ¤±¤ó¡×¿¹ÅÄ¼ÒÄ¹¤é¤ò¾·¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏÁ´Å¹ÊÞ¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î9·î¤Þ¤ë¤´¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¥É ¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢8·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤ê¡¦¹á¤ê¡¦È¯¹Ú¿©¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌþ¤·¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÂÚºß·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥é¥ó¡Ö20¤ÎÌþ¤·ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡×¡Ê2Çñ3Æü¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¤Ë2Ëü±ß°ú¤¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡ÖAnniversary¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥È³ä°ú¡×¡Ê9·î1Æü¡Á10·î31Æü¡Ë¡¢20¡ó¥ª¥Õ¡Ü¹ë²ÚÆÃÅµ¡ÜÄ«¿©¡õ¥¹¥Ñ¤Ç¿ÈÂÎ¤â¿´¤âÀ°¤¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥é¥ó¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÌµÎÁUP¡ÜÏ¢Çñ¤Ç´ÛÆâ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ê8·î1Æü¡Á11·î30Æü¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸©»º¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÊÌÎÁÍý¤ò¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö20¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤ÎÈ¯¹Ú´Å¼ò¤È²Æì¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê´Å¼ò¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¡Ë¤ä¡¢¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤ÎµðÂç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ê9·î16Æü¤Î¤ß¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤ÏË¢À¹¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¡¦±Ç²èº×Äó¶¡¼ò¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë90Ê¬°û¤ßÊüÂê¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î2000±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¡õ¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ò¤Î¤Åò¡¦ÌôÁðÅò¡¦¥ï¥¤¥óÉ÷Ï¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÂØ¤ï¤êÌôÅò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌþ¤·¤ÎÅò 7Æü´Ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¤ä¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡¢¥¢¥í¥Þ¤ä¥ì¥¤¥¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶Ë¾å¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥¢¡õ¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏEM¾¦ÉÊ¤ä¼«Á³ÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¡¢¤ª¤è¤Ó7000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ÖEM¤¿¤Þ¤´¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê9·î20¡Á21Æü¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³«¶È¤«¤é¤Îµ°À×¤äÄ©Àï¤È¤¤¤Ã¤¿20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Íè´Û¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤ÎEMµ»½Ñ³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖEM Around the World¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¶¦À¸¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
