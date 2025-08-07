KiiiKiiiが、デジタルシングル『DANCING ALONE』をリリース。あわせて、表題曲のMVが公開された。

本作では、ステージで自信に満ちた姿を見せつつも、私生活では愛らしく不器用な一面を持つ彼女たちが、Z世代の感性を通じて友情と青春の“リアル”を再び音楽で表現している。

表題曲は、シティポップやレトロシンセに根ざした、夏の感情を彩るダンスポップ。煌めくメロディとグルーヴ感のあるビートが特徴的だ。“一人で踊る”というタイトルは、孤独ではなく、目が合った瞬間のつながり、一瞬の自由、そして素直な心の解放を表現しており、楽曲全体を通し、まるで親しい友人だけに語られる秘密のように、静かに力強く感情を描いている。

MVでは、CGや計算されたカメラワークを避け、自由に笑い合う姿や走り回るリアルな瞬間を切り取ることで、舞台上の“演出された彼女たち”ではなく、“今”を生きる自然体のKiiiKiiiを映し出している。演出よりも体験、ポーズよりも感情を大切にした彼女たちの姿が、見る者に“ひとりでも一緒にいる”ような不思議な共感を与える映像となっている。

また、カップリング曲「Strawberry Cheesegame」は、可愛らしいタイトルとポップなシンセサウンドに反して、嫉妬や憧れ、優劣に揺れる友情といった、複雑でねじれた感情をリアルに描き出す楽曲に。曲調は2000年代初頭のダンスポップにインスパイアされている。かわいくてチグハグ、キッチュでいて真っ直ぐな、Z世代の心をキュートかつリアルに描いたエモーショナルな楽曲だ。

同作品では、音楽のフォーマットこそ“懐かしさ”を感じさせるが、語られる物語は“今”を生きるZ世代の言語そのものとなっており、完璧ではない関係性の中でも自分らしさを貫こうとする静かな強さ、そして「本当に誰かを好きだった 今でも」と語る確かな感情を、音楽で丁寧にすくいあげる作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）