スペイン１部レアル・マドリードが同国代表ＤＦラウル・アセンシオ（２２）の売却を検討していると、同国メディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。

昨季に負傷者が続出したチーム事情からチャンスをつかんだアセンシオも今季は厳しい状況に追い込まれている。同メディアは「このＤＦはエデル・ミリトンの長期離脱のおかげで出場機会を獲得し、先発出場も果たしていた。しかしミリトンの復帰とクラブＷ杯で素晴らしいパフォーマンスを見せた（アントニオ）リュディガーや（ディーン）ハイセンと言った選手たちにより出番は大幅に減少した」と伝えた。

その上で「Ｒマドリードは明確な姿勢を示し、彼を移籍市場に送り込んだ。シャビ・アロンソ監督も、もはやアセンシオを不可欠な選手とみなしていない。このＤＦへのオファーを検討する絶好のタイミングと考えている」とし「彼の売却でより影響力のある選手を獲得する資金を生み出すことになる」と指摘した。

また、アセンシオは２０２３年に当時１６歳だった女性の性的動画を違法に流布した疑いで、検察当局が懲役２年半を要求する構えでいるなど、ピッチ外でも追い込まれている。