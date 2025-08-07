藤本美貴さんと泉谷星奈さんが、「タイガー魔法瓶 “らくらくキャップ” マイボトル普及イベント」に登壇。

藤本さんは「タイガーボトル“らくらく”マイスター」として、泉谷さんは「らくらく応援隊長」として、それぞれ就任式が行われました。



【写真を見る】【 藤本美貴 】 子どもたちと「師匠と弟子みたいな感じ」 泉谷星奈ちゃんを「プロの子ども」と絶賛



泉谷さんは、開口一番“みなさん、暑い中来てくださってありがとうございます！よろしくお願いします！”と、丁寧な挨拶。

それを聞いた藤本さんは“はぁ〜、しっかりしてます〜”と感心していました。







また、イベント中にタイガー魔法瓶の水筒に口をつけた泉谷さんは“前にこれと似た水筒を使ってたんですけど、フタがここまでしかいかなかったから、いつもオデコに水がついちゃってたんです。これは（フタが）下までおりるから、スースー飲める”と、フタの可動域の広さに大喜び。続けて“（水筒は）学校も、撮影の時も持って行ってます”と話すと、“学校に行くときに、いつも水筒が重くてランドセルが重くなっちゃう。軽かったら、「ランドセルが軽〜い！」ってなって「さよなら〜！」って行けるから軽い方が...”と、水筒の軽さにもテンションを上げていました。







藤本さんも、“（子どもたちは）学校にも毎日水筒持っていってますし、家族で出かける時も絶対持ち歩いてます。子どもって急に「ノド渇いた」とか言い出すから。「唾飲んどけ」とか言えない（笑）”と、常に子どもに水筒を持たせていることを告白。

その子どもたちについて“「あなたの人生はあなたで決まるんで、自分で考えて動いてください」って言ってます。師匠と弟子みたいな感じで普段生活しているので”と、夏休み中にダラけさせないようにする秘訣を語りました。







そんな藤本さんが、水筒の片付けについて“我が家だと、水筒を置かれるだけ。しっかり開けてゆすいで、食洗機に入れてほしい”と、理想を話すと、泉谷さんがその「理想の帰宅ルーティン」をステージ上で実演することに。ランドセルを背負い意気揚々と帰宅した泉谷さんですが、水筒のフタが外れないハプニングが発生。全身を使って水筒と格闘して、会場を和ませました。







イベント後の質疑応答では、今回のイベントで初共演した感想を聞かれて、泉谷さんは“優しい方で、綺麗な方で。妹が「ミキティー、ミキティー」って言ってました”と、笑顔。

藤本さんは喜びつつ、泉谷さんの印象について“プロの子どもだなと思いました。星奈ちゃんがいてくれたら笑顔になれそうだなと思いました”と、泉谷さんをベタ褒めしていました。



【担当：芸能情報ステーション】