「8月8日はマルちゃん焼そばの日」 試食イベントを東京で7〜8日、神戸で8日 タカアンドトシがアンバサダーに

東洋水産は「8月8日はマルちゃん焼そばの日」を記念し、3種の焼そばを食べ比べできる試食イベントを8月7〜8日に東京・有楽町駅前広場で、8日に神戸・サンキタ広場イベントスペースで開催する。

初日の東京会場にはカップ麺「やきそば弁当」のテレビCMに18年間継続して出演しているお笑い芸人のタカアンドトシが登場。沖斉専務から「マルちゃん焼そばアンバサダー」に任命され、「大変光栄なこと。われわれも『マルちゃん焼そば』のように全国民に愛される芸人を目指したい」と意気込んだ。

チルド麺の「マルちゃん焼そば 3人前」は1975年11月に誕生し、今年で発売50周年を迎える。会場では参加費200円で「マルちゃん焼そば」のチルド麺・カップ麺・冷凍麺の食べ比べが楽しめる。試食スペースには30種以上におよぶ「マルちゃん焼そば」のラインアップを展示して紹介する。

タカアンドトシの2人も「マルちゃん焼そば」への思い入れは強い様子。タカは「3世代」をキーワードに母親から食べさせてもらったこと、いまは子どもと一緒に食べていることを紹介。トシは「お昼といえばやきそば弁当」と題し、地元北海道限定のカップ麺「やきそば弁当」を食べるのが楽しみだった子ども時代のエピソードを披露した。