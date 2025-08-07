伊藤沙莉に依存しすぎな松岡茉優「“沙莉の初めて”全部欲しい」
女優の松岡茉優（30歳）が、8月6日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。「沙莉に依存しすぎてた。ごめんね」と伊藤沙莉に伝えた。
伊藤沙莉と松岡茉優が友人関係について話す中で、松岡が最近友人が増えたことで「なんか依存先って分散されるといいじゃないですか。恋愛でもそうだと思うんだけど。なんか沙莉に依存しすぎてた。ごめんね。沙莉に依存しすぎて沙莉のことをなんて言うの？ 嫉妬の目でしか見てなくて」と話す。
伊藤も嫉妬するタイプだが、松岡と共通の友人が遊んでいた時には「誘われてない！」と思うが、松岡が伊藤の知らない人と遊んでいても嫉妬はないそうで、そこは松岡と違うタイプだと説明。
伊藤が「（松岡は）“○○バージン”好きだもんね」と誰かにとっての初めての経験を一緒に体験したいタイプだというと、松岡は「うん。もう本当に全員のバージンをかっさらいたいんだ、私は。スカイツリーは“沙莉の初めて”をもらってるんだけど、なんかそういうのが全部欲しいの」と語った。
伊藤沙莉と松岡茉優が友人関係について話す中で、松岡が最近友人が増えたことで「なんか依存先って分散されるといいじゃないですか。恋愛でもそうだと思うんだけど。なんか沙莉に依存しすぎてた。ごめんね。沙莉に依存しすぎて沙莉のことをなんて言うの？ 嫉妬の目でしか見てなくて」と話す。
伊藤が「（松岡は）“○○バージン”好きだもんね」と誰かにとっての初めての経験を一緒に体験したいタイプだというと、松岡は「うん。もう本当に全員のバージンをかっさらいたいんだ、私は。スカイツリーは“沙莉の初めて”をもらってるんだけど、なんかそういうのが全部欲しいの」と語った。