香ばしくさっくりと焼きあげた！ブルボン「アルフォート和栗モンブラン味」

ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に発売！

 

ブルボン「アルフォート和栗モンブラン味」

 

 

発売日　　　　　　：2025年8月5日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格　　　　　　　：オープンプライス

内容量　：136g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月

※一部コンビニエンスストアでお取り扱いがあります。

 

ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に新発売します。

 

熊本県産和栗や長崎県五島列島で収穫された安納芋をパウダーにして加え、人気のモンブランやスイートポテトのような味わいが楽しめます☆

この時期だけの甘みと香りに包まれた、秋を彩る商品です。

今回は、ブルボン「アルフォート和栗モンブラン味」を紹介します☆

 

 

ブルボン「アルフォート和栗モンブラン味」は香ばしくさっくりと焼きあげたダイジェスティブビスケットと帆船を形どったモンブラン味のチョコレートを組み合わせています。

ビスケットの香ばしさが和栗の香りを引き立てる商品です。

