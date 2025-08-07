甘い香りのスイートポテト味のクリーム！ブルボン「ブランチュール安納芋スイートポテト味」

ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に発売！

ブルボン「ブランチュール安納芋スイートポテト味」

発売日 ：2025年8月5日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

内容量 ：16個

賞味期限：10カ月

※一部コンビニエンスストアでお取り扱いがあります。

ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に新発売します。

熊本県産和栗や長崎県五島列島で収穫された安納芋をパウダーにして加え、人気のモンブランやスイートポテトのような味わいが楽しめます☆

この時期だけの甘みと香りに包まれた、秋を彩る商品です。

今回は、ブルボン「ブランチュール安納芋スイートポテト味」を紹介！

ブルボン「ブランチュール安納芋スイートポテト味」はさっくりとしたラングドシャクッキーで甘い香りのスイートポテト味のクリームをサンド。

上品で濃厚な甘さをラングドシャクッキーのやさしい味わいとともに楽しめます。

