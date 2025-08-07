【GUの黒】が大人の味方！ 夏コーデ格上げ♡「オシャ見えスカート」

大人の夏コーデは【GU（ジーユー）】の黒スカートでアップデート。上品さと抜け感を兼ね備えたスカートは、シンプルなトップスと合わせるだけでこなれた雰囲気が完成。忙しい朝も迷わず即オシャレが叶いそうな「オシャ見えスカート」です。カジュアルにもキレイめにも振れる着回し力で、ヘビロテできちゃう。しかも今ならお手頃価格にお値下げ中とのこと！ プチプラなのに頼れる一枚で、夏の装いを格上げしてみて。

ラクちんなのに美シルエット

【GU】「ティアードマキシスカート」〈09 BLACK〉\1,490（税込・セール価格）

ふわっと広がる４段のティアードデザインが魅力のスカート。程よいボリューム感と「ナチュラルな風合い」（公式オンラインストアより）の生地、歩くたびに動きが出て女性らしさが引き立ちそうな一枚です。ウエストはすっきりと見えそうな細めの幅のゴム仕様で、ラクさと綺麗なシルエットの両方を叶えてくれそう。広がりすぎないデザインは甘さ控えめで、40・50代の大人女性もいつものコーデに取り入れやすいかも。ぜひチェックしてみて。

ジャケットで作る大人のティアードスタイル

ふんわりとしたティアードスカートに、かっちりとしたジャケットを合わせた大人の綺麗めスタイル。スカートの軽やかさとジャケットのきちんと感が絶妙なバランスで、甘さを抑えながらも堅すぎない印象。元々ティアードデザインとしてはすっきりとしたシルエットのスカートですが、ジャケットをレイヤードすることで腰回りのボリュームが更にダウンしています。足元は細ストラップのサンダルで肌見せをプラスし、夏っぽい抜け感も演出して。

シルエットで魅せる大人の余裕

【GU】「バブルヘムミディスカート」〈09 BLACK〉\990（税込・セール価格）

ウエストと裾のギャザーで膨らむように広がる、立体的な丸みがあるシルエットが魅力のスカート。丸みを帯びて揺れる裾が、コーデに遊び心と抜け感をプラスしてくれそう。ウエストはゴム仕様でラクな着心地が期待できるうえ、コーデ次第でモードにもフェミニンにも仕上がりそうな優秀スカート。足元がすっきり見えそうなミディ丈なのも夏らしくてGOOD。お値下げ中の今、売り切れる前にぜひゲットして。

大人かわいく黒でキメる

ボリューム感のあるバブルヘムスカートを主役に、ふんわりパフスリーブのトップスを合わせた大人可愛いスタイル。全体をモノトーンでまとめることで、かわいらしいスタイルの中に大人っぽいシックな雰囲気を演出しています。レザー調のミニバッグとシンプルなパンプスを加えれば、きちんと感のあるお出かけコーデが完成。上品で控えめな可愛らしさが、40・50代の大人女性にこそおすすめのスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ