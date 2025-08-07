「魔法の琥珀糖」は、2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)までの3日間、東京・水道橋のキッチンスタジオmealにて、米粉スイーツ専門店「Kome Co.」とのコラボカフェを開催します。

魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ

開催期間 ：2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)

営業時間 ：10:00〜18:00(最終日は15:00閉店)

会場 ：キッチンスタジオmeal

東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3F(※階段のみ)

予約 ：公式LINEより受付中

「魔法の琥珀糖」は、2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)までの3日間、東京・水道橋のキッチンスタジオmealにて、米粉スイーツ専門店「Kome Co.」とのコラボカフェを開催。

普段は営業日が限られ“幻のお店”とも言われるお店の特別メニューが勢揃い。

カフェ限定スイーツのほか、人気の琥珀糖や米粉焼き菓子の物販、オリジナルグッズやガチャも登場します。

“食べられる宝石”魔法の琥珀糖とは？

琥珀糖は、鉱物のような見た目と「シャリッ、ぷるっ」とした独特の食感が魅力の伝統和菓子です。

魔法の琥珀糖では、包丁や型を使わず一粒ずつ手でちぎって成形。

天然色素のみを使用し、合成着色料・香料を使わない、毎日食べても安心なお菓子です。

米粉100％、グルテンフリーの専門店「Kome Co.」

東京・亀戸にある米粉専門店Kome Co.(こめこ)は、米粉を100％使用したスイーツ専門店。

店内に小麦粉を一切持ち込まず、成分にも小麦を含まない完全グルテンフリーを実現しています。

米粉初心者からグルテンフリー生活を実践する方まで、多くの支持を集める人気店です。

◆カフェメニュー(一部抜粋)

・3種のパフェ(いちごケーキパフェ／チョコバナナパフェ／チョコミントティラミスパフェ)

限定コラボ仕様のオリジナルスイーツ

・モフモフ

ふわふわ米粉シフォンケーキ＋純生クリームを添えた贅沢な一品

・しゅわしゅわ宝石ゼリーポンチ

キラキラゼリーとサイダーの幻想的なドリンク

・きき琥珀糖セット

定番〜限定まで、すべての味が楽しめる食べ比べ

◆物販＆グッズ

・Kome Co.のスノーボールやサブレなど人気焼き菓子

・魔法の琥珀糖の宝石缶、試験管、限定フレーバーなど

オリジナルTシャツ、クリアファイル、カプセルガチャ

カフェ限定スイーツ

■両店舗が“会いに来る”特別な3日間

営業日が週2日のみと限られる「魔法の琥珀糖」。

今回、より多くの方に琥珀糖の魅力を届けたいという想いから、Kome Co.とのタッグでこのイベントが実現しました。

宝石のようにきらめくスイーツが並ぶ空間で、ぜひ魔法にかかったようなひとときを楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 定番〜限定まで、すべての味が楽しめる食べ比べ琥珀糖セットも！魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ appeared first on Dtimes.