定番〜限定まで、すべての味が楽しめる食べ比べ琥珀糖セットも！魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ
「魔法の琥珀糖」は、2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)までの3日間、東京・水道橋のキッチンスタジオmealにて、米粉スイーツ専門店「Kome Co.」とのコラボカフェを開催します。
魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ
開催期間 ：2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)
営業時間 ：10:00〜18:00(最終日は15:00閉店)
会場 ：キッチンスタジオmeal
東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3F(※階段のみ)
予約 ：公式LINEより受付中
「魔法の琥珀糖」は、2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)までの3日間、東京・水道橋のキッチンスタジオmealにて、米粉スイーツ専門店「Kome Co.」とのコラボカフェを開催。
普段は営業日が限られ“幻のお店”とも言われるお店の特別メニューが勢揃い。
カフェ限定スイーツのほか、人気の琥珀糖や米粉焼き菓子の物販、オリジナルグッズやガチャも登場します。
“食べられる宝石”魔法の琥珀糖とは？
琥珀糖は、鉱物のような見た目と「シャリッ、ぷるっ」とした独特の食感が魅力の伝統和菓子です。
魔法の琥珀糖では、包丁や型を使わず一粒ずつ手でちぎって成形。
天然色素のみを使用し、合成着色料・香料を使わない、毎日食べても安心なお菓子です。
米粉100％、グルテンフリーの専門店「Kome Co.」
東京・亀戸にある米粉専門店Kome Co.(こめこ)は、米粉を100％使用したスイーツ専門店。
店内に小麦粉を一切持ち込まず、成分にも小麦を含まない完全グルテンフリーを実現しています。
米粉初心者からグルテンフリー生活を実践する方まで、多くの支持を集める人気店です。
◆カフェメニュー(一部抜粋)
・3種のパフェ(いちごケーキパフェ／チョコバナナパフェ／チョコミントティラミスパフェ)
限定コラボ仕様のオリジナルスイーツ
・モフモフ
ふわふわ米粉シフォンケーキ＋純生クリームを添えた贅沢な一品
・しゅわしゅわ宝石ゼリーポンチ
キラキラゼリーとサイダーの幻想的なドリンク
・きき琥珀糖セット
定番〜限定まで、すべての味が楽しめる食べ比べ
◆物販＆グッズ
・Kome Co.のスノーボールやサブレなど人気焼き菓子
・魔法の琥珀糖の宝石缶、試験管、限定フレーバーなど
オリジナルTシャツ、クリアファイル、カプセルガチャ
カフェ限定スイーツ
■両店舗が“会いに来る”特別な3日間
営業日が週2日のみと限られる「魔法の琥珀糖」。
今回、より多くの方に琥珀糖の魅力を届けたいという想いから、Kome Co.とのタッグでこのイベントが実現しました。
宝石のようにきらめくスイーツが並ぶ空間で、ぜひ魔法にかかったようなひとときを楽しめます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 定番〜限定まで、すべての味が楽しめる食べ比べ琥珀糖セットも！魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ appeared first on Dtimes.