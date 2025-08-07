独特の食感と深い味わい！ストラク『菓匠六雁の生わらび餅』

ストラクは、2025年8月4日(月)に、テレビ東京の人気通販番組「虎ノ門市場」にて、主力商品『菓匠六雁の生わらび餅』のテレビ通販を実施します。

ストラク『菓匠六雁の生わらび餅』

注文は電話・インターネットの両方で購入可能です。

今回、テレビ東京で放送中の「虎ノ門市場」にて、全国の皆さまに向けてテレビ通販を実施します。

番組では、商品のこだわりや開発背景、贈答にもぴったりな高級感あるパッケージなど、魅力を余すところなく紹介します。

放映スケジュールは以下の通りです。

・2025年8月4日(月)17:15〜

商品は、以下の2種類を用意しています。

・6個入りセット ：3,980円(税込)

・12個入りセット：5,980円(税込)

注文方法は、放送中に案内する電話番号または「虎ノ門市場」公式通販サイトより可能です。

販売期間は電話、サイトとも8月8日(金)12:30までとなっています。

＜菓匠六雁の生わらび餅とは＞

「菓匠六雁(かしょう ろくがん)の生わらび餅」は、モンドセレクション受賞歴を誇る看板商品。

冷蔵7日、冷凍8か月の保存が可能。

個包装で手土産にも最適です。

上品な甘さと、とろけるような食感が特徴。

他では味わえない独特の食感と深い味わいを楽しめます。

