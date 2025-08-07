縁日イベントや館内放送、等身大パネルの展示！ヤエチカ「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年6月1日(日)で開業60周年を迎えました。

60周年祭イベント第2弾として、2025年8月8日(金)〜8月17日(日)、大人気TVアニメ「おそ松さん」とコラボレーションをしたイベント「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」を開催します。

ヤエチカ「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」

・開催日程 ： 2025年8月8日(金)〜8月17日(日)

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年6月1日(日)で開業60周年を迎えました。

60周年祭イベント第2弾として、2025年8月8日(金)〜8月17日(日)、大人気TVアニメ「おそ松さん」とコラボレーションをしたイベント「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」を開催。

【6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!! イベント概要】

「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」と題し、ヤエチカ60周年を記念した夏まつりイベントを開催します。

縁日イベントや館内放送、等身大パネルの展示、6つ子(着ぐるみ)イベントなど、6大企画でヤエチカをジャック。

このコラボイベントのために描き下ろされた、数字の「6」をあしらった法被姿のオリジナルイラストにも注目してみてください☆

6つ子流のにぎやかなおもてなしで、ヤエチカの60周年を盛大に盛り上げます。

■TOPIC1 6つ子、縁日やるってよ。

縁日イベント

おそ松をはじめとする6つ子が、“まさかのルール”を持ち込んだ!?6つ子流のひとクセある縁日ゲームが楽しめる、前代未聞の縁日イベントを開催!

ゲームで獲得したポイント数に応じて、ヤエチカ×おそ松さん オリジナルノベルティをプレゼント。

ヤエチカLINE公式アカウントの友だち登録と、対象店舗のレシートご提示で、どなたでも参加できます。

＜イベント詳細＞

・開催日程：2025年8月8日(金)〜8月10日(日)

・開催時間：11:00〜19:00

・場所 ：ヤエチカテラス

・参加方法：

(1)ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録(@yaechika)

(2)期間中対象店舗の税込1,000円以上のお買上げレシートを提示し、1ゲームにチャレンジ

(3)獲得したポイント数に応じて、オリジナルノベルティをプレゼント

※各日合計1,000ゲーム、景品がなくなり次第終了

※お1人さま1日1ゲーム(3ゲームのうちいずれか1ゲーム選択可能)

※レシート対象店舗は143店舗(一部対象外店舗・サービスあり)、レシートの合算不可

オリジナルノベルティ

■TOPIC2 おそ松＆カラ松 館内放送するってよ。

長男・おそ松（CV：櫻井孝宏）と次男・カラ松（CV：中村悠一）による掛け合いの完全オリジナルボイスが、本コラボイベントを盛り上げるべく、期間中ヤエチカの館内放送をジャックします。

＜館内放送詳細＞

・放送日程：2025年8月8日(金)〜8月17日(日)

・放送時間：10:00〜20:00の間 毎時5分、25分、45分

・声優について：

おそ松役 櫻井孝宏(声優／ナレーター)

カラ松役 中村悠一(声優／ナレーター)

おそ松カラ松館内放送

■TOPIC3 6つ子、等身大パネルになるってよ。

本コラボイベントのために描き下ろされた、ヤエチカ×おそ松さん オリジナル等身大パネルが、メイン・アベニューに登場!フォトスポットとして、自由に記念撮影を楽しめます。

＜展示詳細＞

・設置日程：2025年8月8日(金)〜8月17日(日)

・設置場所：メイン・アベニュー

等身大パネルイメージ

■TOPIC4 6つ子を探せ!LINEキャンペーンだってよ。

ヤエチカ館内6箇所に設置されている6つ子のソロポスターを探してスタンプをためるキャンペーンを開催!全てのスタンプをコンプリートすると、ヤエチカ×おそ松さん 限定オリジナル壁紙をプレゼント。

さらに、抽選で100名様にヤエチカお買物・ご飲食券500円分がプレゼントされます。

＜キャンペーン詳細＞

・開催日程：2025年8月8日(金)〜8月17日(日)

・参加方法：

(1)ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録(@yaechika)

(2)館内6箇所に設置された6つ子のソロポスターを探して、QRコードを読み取り、スタンプをためる

※スタンプをためる際は、スタンプカード内ボタンから、QRコードの読み取りが必要

(3)6つのスタンプをコンプリートすると、オリジナル壁紙をプレゼント。

さらに、抽選で100名様にヤエチカお買物・ご飲食券500円分をプレゼント。

※ヤエチカお買物・ご飲食券500円分プレゼントは、所定の日時および場所で引き換えが必要

LINEキャンペーンイメージ

■TOPIC5 6つ子、ヤエチカ来るってよ。

おそ松自由撮影会

6つ子(着ぐるみ)が、ヤエチカ中を練り歩き、ヤエチカテラスで自由撮影会を開催します。

＜イベント詳細＞

・開催日程：2025年8月16日(土)

・開催時間：(1)11:00〜11:30 (2)14:30〜15:00

・場所 ：ヤエチカ館内、ヤエチカテラス

※自由撮影会は、6つ子のまわりをぐるっと囲んで、どの角度からでも自由に撮影ができます。

※2ショット撮影はありません。

あたたかく見守ってください。

■TOPIC6 6つ子、館内ジャックするってよ。

ヤエチカ館内の各所サイネージにて、本コラボイベントの告知映像や、TVアニメ「おそ松さん」第4期の番組宣伝映像を放映します。

＜放映詳細＞

・放映日程：2025年8月8日(金)〜8月17日(日)

・放映場所：ヤエチカ館内各所

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 縁日イベントや館内放送、等身大パネルの展示！ヤエチカ「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」 appeared first on Dtimes.