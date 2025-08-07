２４―２５年のＷＥリーグ女王・日テレ東京Ｖが７日、ヴェルディグラウンドで行われた全体練習を公開。ボール回しや紅白戦などを行い、シーズンの開幕戦となる敵地でのＩＮＡＣ神戸戦（１０日）に向けて調整を行った。

昨季途中まで浦和を率いた楠瀬直木監督が就任し、連覇を目指す新シーズン。いきなり昨季２位の強豪同士の対決となるが、指揮官は「楽しみ。２、３強と言われているところの今年を占うようなことにもなると思う」と気を引き締めた。

勝敗の鍵を聞かれると「やっぱり先制点は大きいかな。向こうのホームで、しっかり準備をしてきているだろうし、お互いに新しい監督同士なので、スタートどう入っていくかが大事になる。お互いに層は厚くないので、後半残り２０分どういう風になるかはしっかりと、したたかにやっていかないといけない。引き分けはもったいない」と、白星発進を狙いにいくつもりだ。

リーグ戦、リーグカップ、皇后杯、アジアを舞台とするＡＷＣＬの４冠獲得がチーム最大の目標。指揮官は「４冠を狙えるチーム。ギリギリまでそういう争いをしていく。構図としてはそれを何とかしようというチームが出てくると思いますし、どこも油断出来ないので、拮抗（きっこう）した試合は多くなり、スリリングなことは多いと思うので、今年は見ておいた方がいいですよ、と思います」と話した。