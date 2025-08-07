ロックバンド「THE ALFEE」の桜井賢（70）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。昨年スマホに替えたことを明かした。

メンバーの高見沢俊彦が「やっとスマホに替えたんですよ、去年」と明かすと、パーソナリティーの野村邦丸は「前の（出演）時はまだでしたよね、今度買うんだと」と驚き。桜井は「ガラケーでしたね、スマホに替えました」と報告した。

さらに高見沢が「だから（桜井が）ずっとスマホでいろいろ見てるんですよ。楽屋に入ってくる時にスマホを天井に向けて掲げて“Wi-Fiどこだ！”って。Wi-Fiは上にないから」とツッコみつつ、「なぜ彼はそんなにWi-Fiを探しているか。理由は通信量が1ギガしないから」と暴露した。

これに甲斐彩加アナウンサーが「1ギガ！？びっくりです」と驚がくし、桜井は「そんなに驚くこと？」と困惑。「Wi-Fiのないところは見ない。でもいいですよ、スマホ持って横断歩道渡ることもないし。Wi-Fiがあるところしか使えないから」と独特な利点を挙げた。

桜井はこだわっていたガラケーを卒業した経緯について「ガラケー使ってた頃はね、楽屋で俺のだけつながらないんですよ。電波がどんどんなくなってきて、それで結局使えなくなってきちゃって。世間に負けたのでスマホにしました。認めます。私はずっとガラケーを使うってみんなの前で言いましたけども。かからない電話持っててもしょうがない」と説明。

スマホに替える際は5時間かかったといい、「“最初に暗証番号つくってください”って言うからつくったんですよ。それでずっといろんなことレクチャーしてるうちに、“先ほどの番号覚えていますか”って聞かれて。忘れちゃいましたって」とのエピソードを明かし共演者の笑いを誘った。