【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの小川菜摘が6日、自身のInstagramを更新。手軽に作れるランチを公開し、反響が寄せられている。

◆小川菜摘、しらす目玉焼き丼の簡単レシピ披露


小川は「しらす目玉焼き丼」と料理名を紹介。白いご飯の上にしらすと目玉焼きをのせ、「大葉と、にらタレ、韓国海苔もパラパラ〜」と具材について説明し、「簡単ランチ」と手軽に作れることをアピールしている。

この投稿に、ファンからは「これなら私でも作れそう！」「早速真似してみます」「確実に美味しい」「簡単でやってみたい」「彩りも綺麗」「手軽なランチレシピ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

