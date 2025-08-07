モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。リアルな結婚生活を明かした。

この日はお笑いコンビ「タイムマシーン3号」とそろって登場。藤田は俳優の稲葉友と結婚して3年目となるが、「結婚3年目で生活激変したっぽい」とのイメージを振られると、「〇」の札を掲げてみせた。

また最近のリアルな変化としては「最近、夫が何も言ってこない」と告白。「可愛い」などがないのかと聞かれると「言ってくれます。髪の毛染めてきたりとかしたら、なんか可愛いねえって」と語った。

何も言わないの真意は「私が結構ずぼらな性格で、短い靴下とか履いたら、靴の中にそのまま脱げちゃって、たまってる状態とかもあるじゃないですか。そういうのとかも、結婚したての時は“靴下、中に入ってるから洗濯の所に持って行った方がいいよね”とかっていうのを言ってくれてたんですけど」とし、今は何も言われなくなったと明言。

また「ドアがちょっと開いてたりとか、最後まで締めきれなかったりする癖がついてるので、それも最初は言ってきてくれたんですけど、最近はもう何も言わなくなって、ただ生きてくれてるんだけでいいよって。楽しく生きてくださいっていう」と笑顔で話した。

包み込んでくれていると言われると「はい。それと諦められちゃってます」とぶっちゃけた。「なので元気で健康でいればって最近よく言ってくれるんですけど」とにこやかに話した。