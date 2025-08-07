フジミ模型 2025年11月発売新商品 公開

「1/12 NEXT1101 ホンダ スーパーカブ50タイプ・ハローキティ」

フジミ模型は、2025年11月に発売する予定の新商品情報を公開した。

11月に発売される新商品には、ハローキティとホンダのコラボによる「スーパーカブ50タイプ」のほか、「1/24 ID335 アルテッツァ RS200(GT・Wウィング付き)」、「1/24 峠15EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(R32) 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」がラインナップしている。

1/12 NEXT1101 ホンダ スーパーカブ50タイプ・ハローキティ

発送予定日：11月4日

価格：4,180円

コードNO.4968728142166

ハローキティとホンダのコラボによるスーパーカブ50ccを1/12スケールで製品化。色分け済みパーツで構成されており、塗装しなくてもイメージするカラーリングが再現される。スナップフィット式の組立で、接着剤を使わず組立てることが可能だ。

□「1/12 NEXT1101 ホンダ スーパーカブ50タイプ・ハローキティ」のページ

1/24 ID335 アルテッツァ RS200(GT・Wウィング付き)

発送予定日：11月11日

価格：3,520円

コードNO.4968728048253

アルテッツァ RS200にエアロパーツが付属して復刻登場。リアウィング、サイドスポイラーパーツが封入されており、ホイール、ミラー、マフラー、ヘッドライト、フロントグリルなどをメッキ調の成形色で再現。デカールにはロゴやナンバープレート、メーター類を収録している。

□「1/24 ID335 アルテッツァ RS200(GT・Wウィング付き)」のページ

1/24 峠15EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(R32) 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)

発送予定日：11月25日

価格：4,290円

コードNO.4968728048277

カーボンボンネット再現用デカールを新規作成。E.A.S搭載のスカイラインGT-R(R32)がスポット生産バージョンで登場する。4輪独立無段階車高調整機構と4輪独立無段階キャンバー調整機構により、ノーマル車高・シャコタン（ローダウン）・レーサー（ハの字）など自由なスタイリングにセッティングすることができる。デカールにはロゴマーク、ナンバープレートに加え多様なマークを収録。

□「1/24 峠15EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(R32) 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」のページ

(C)FUJIMI. All rights researved.