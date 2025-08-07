¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î50¡ó¤Î´ØÀÇ¤á¤°¤êWTO¤Ø¶¨µÄÍ×ÀÁ
¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é²Ý¤µ¤ì¤¿50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ÏWTO¡áÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢WTO¤Ë¶¨µÄ¤Î¼Â»Ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï6Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î°ìÉôÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¡¢WTO¤Î¸øÊ¿¤ÊËÇ°×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¤Î¸¶Â§¡×¤È¡ÖWTO¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ¾å¸Â¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢WTO¤Ë¶¨µÄ¤Î¼Â»Ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¹Ò¶õµ¡´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÍ×ÉÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤äµíÆùÀ½ÉÊ¤Ï´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤ÎÍ¢½ÐÀè¤òÃµ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤ÎÌó36¡ó¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï°ú¤Â³¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢BRICS½ô¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þºö¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£