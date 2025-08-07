元「アイドリング!!!」のメンバーで、タレントの朝日奈央さん（31）が自身のインスタグラムを更新。グループ卒業から10年が経過した今、久しぶりの「アイドル衣装」を披露して話題となっています。



【写真】ミニ丈のアイドル衣装で美脚を披露した朝日奈央さん

8月1日（金）、2日（土）、3日（日）に東京お台場で開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」に、2015年に活動を終了したアイドリング!!!が、「1日限りの再結成ING!!!」としてプレミア企画で登場しました。



朝日さんは「この日の為に作ってくださった衣装」とアイドル衣装を着用した写真を3枚アップ。落ち着いた白色をベースにしたキャミソールとミニ丈のプリーツスカート、アイドル時代のメンバーカラーである青色のリボンを胸につけ、首には白いバラのコサージュがついたチョーカーという可愛さと大人らしさを兼ね備えた衣装を披露しました。夏らしいすっきりとした印象の衣装からは、朝日さんの美しいデコルテやすっきりとした美脚が映えています。



この衣装は「衣装の色味は大人になったメンバーに合いそうな落ち着いた白をベースに、それぞれのメンバーカラーが入ったら素敵だなって思い、勝手にお伝えさせていただきました」と朝日さんがイメージを提案して完成したものといい、「大人だけどアイドルっぽさもある、とっても可愛い衣装を着れて幸せでした」と大満足の様子でした。



この投稿にコメントでは「足が綺麗なんだからたまには出してね」「美脚ヤバ！」「素敵な衣装ですね」「顔ちっちゃくて、足ながーい」「まだまだ現役アイドル」「惚れてまうやろ〜」「相変わらず芸能界でもトップクラスの美脚」と多くの声が寄せられました。



朝日さんは、小学6年生の頃にファッション誌「ラブベリー」の専属モデルオーディションに応募し、特別賞で合格。その後、5年間専属モデルとして活躍しました。2008年から2015年まではアイドルグループ「アイドリング!!!」の2期生メンバーとして活躍。その後、タレントとして活動の幅を広げ、持ち前の明るさと体を張ったパフォーマンスで人気を博しています。