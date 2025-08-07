７日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１３０．４０ポイント（０．５２％）高の２５０４１．０３ポイントと４日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３２．５４ポイント（０．３６％）高の８９６５．２２ポイントと反発した。売買代金は１４１７億７１６０万香港ドルに拡大している（６日前場は１２０６億３８２０万香港ドル）。

中国指標の改善が支えとなる流れ。取引時間中に公表された７月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同月比で７．２％増と前月の５．９％増（修正後）から伸びが拡大し、輸入が４．１％増と予想（１．１％減）に反しプラス成長が続いた（６月は１．１％増）。早期の米利下げ観測が高まっていることや、中国経済成長の減速懸念が後退したことも材料視されている。米高関税政策などを不安視し売られる場面がみられたものの、指数は中国指標発表後、再び上昇に転じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が５．０％高、香港不動産デベロッパー大手の恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が４．０％高、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が３．７％高と上げが目立った。

セクター別では、宅配など物流関連が高い。中通快逓のほか、京東物流（２６１８／ＨＫ）が３．７％、順豊ＨＤ（６９３６／ＨＫ）が１．７％、円通速逓国際（６１２３／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇する。そのほか、海運・港湾株も買われた。

香港不動産セクターも急伸。恒基兆業地産のほか、新世界発展（１７／ＨＫ）が１４．４％高、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が４．０％高、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．８％高、信和置業（８３／ＨＫ）が２．１％高と値を上げた。債務問題を抱える新世界発展に関しては、資金調達計画の進展が伝わったことも材料視された。

スマートフォン関連の銘柄もしっかり。舜宇のほか、高偉電子（１４１５／ＨＫ）が１０．０％高、瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が３．５％高、丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が２．５％高で前場取引を終える。アップルが米国内で１０００億米ドル（約１４兆７２００億円）規模の追加投資をすると発表する中、サプライヤーの舜宇などに思惑買いが広がった。

半導体セクターも物色される。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１１．９％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．７％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．５％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．０％高で引けた。

半面、医薬セクターは安い。信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が６．７％、石薬集団（１０９３／ＨＫ）と艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）がそろって５．７％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．６％、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。

本土マーケットも４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１２％高の３６３８．４０ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、銀行・証券、消費、運輸、公益なども買われている。半面、医薬は安い。資源・素材、自動車も売られた。

