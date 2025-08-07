¡Ö¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¸ý²¼¼ê¤Ê³¤·³Ãæ°Ó¤¬àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáËÜÅÄ¶ÁÌð¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¤ã¡¼Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¡×
¡ÖÁ°È±¡¢¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Ê¤¤¡©¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð(26)¤¬SNS¤ÇÁ°È±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOACH¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£Çò¤¤³«¶ß¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÂç¤¤Ê¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£È±¤ò²¼¤í¤·¤ÆÁ°È±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¶ÁÌð¤¯¤óÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ°È±²¼¤í¤¹¤ÈÁ´Á³Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤ï¡¼ ³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê~¡×¡Ö²Æ¥³¡¼¥ÇÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ°È±¡¢¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Ê¤¤¡©¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¡¡¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£½ÕÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò(28)¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê³¤·³Ãæ°Ó¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£