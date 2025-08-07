カナダ留学中の高校生ユーチューバー、ゆたぼん（16）が7日、X（旧ツイッター）を更新。「Girl friend」ができたことを報告した。

「カナダでもGirl friendができました！」とつづり、ピースサインの女性とのツーショット写真を公開。胸元の切り込みが深い白Tシャツ姿でロングヘアだった。

ゆたぼんの報告に対し「人生は恋愛や！」「モテモテやね！ 楽しい留学生活を」「ゆたぼんまじコミュ強だよね」「今度はfemale friendじゃないよね？」などと書き込まれていた。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピンに留学。Xによると先月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告している。

日本時間29日の更新では女性と笑顔で並んだツーショットをアップし「カナダ留学に来て、メキシコ人の女の子と仲良くなりました！同い年です！人生は楽しんだもん勝ちやで！」と記した。

フィリピンでも「Girl friendができました！」とつづり、現地の人とみられる女性とのツーショットを披露。ゆたぼんはカラフルなシャツを着込み、女性は黒のTシャツを着ていた。