TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第18話「俺が絶対に 俺の手で」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第18話では、麗のスーツの胸元を飾るレインボーローズを手作りしようとしたが、うまくいかずに悩む新菜と海夢。そこへ現れた河西成蘭は、意外なことを口にする。いよいよ迎えた文化祭、ミスコン当日。クラスメイトたちの期待を受け、新菜はプレッシャーを感じて追い詰められていく。（文＝リアルサウンド編集部）