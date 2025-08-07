iriの新曲「CUBE」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』の主題歌に決定した。

（関連：藤井風、iri、SIRUP……ボイストレーナーに聞く「歌うま」では語りきれない声質の魅力）

『Girl or Lady Season2』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。同楽曲は、iriが主題歌オファーを受けて書き下ろした楽曲となっており、結婚に対する憧れと現実の狭間で揺れ動きながら、“結婚とは何か？”を真摯に見つめ直す同番組のテーマと深く重なり合い、番組の世界観をより一層際立たせる。

また、同楽曲は「Wonderland」も手掛けたESME MORIとタッグを組んで制作。ビターで都会的な真夏にぴったりのアッパーチューンとなっている。

なお、同楽曲は8月20日から配信開始。配信に先駆けPre-add／Pre-saveもスタートしている。

＜iri コメント＞

今回、ABEMA『Girl or Lady Season2』の主題歌を書き下ろしさせていただきました。年齢とともに、人を好きになることや心が波打つことを恐れたり、そんな自分に自信が持てなくなることがあると思います。そんなふとした瞬間に、CUBEが転がり出して、塞いで角張っていたものが少しずつ形を変えていつかまた誰かとフィットしていく。溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように。

（文＝リアルサウンド編集部）