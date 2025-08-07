¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¶¦±é¼Ô¤é¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¬¥Ã¥×¥ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸¶¾¡Íø¤é¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË´¤Éã¤Î¹¥Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤¤ç¤è¤Æ¤¤¤Ø¤ó¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµþÅÔÁ°¾è¤ê¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ëÍ½Êó¤Î¤¿¤á¡¢µÞî±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÆü¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¤ªµÙ¤ß»ÊÎá¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤é¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿Å´»Ò¤ÎÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡õ¥«¥¦¥ó¥È¾å¼ê¤Ê¡ØÀ¤ÎÉ¡Ù¤È¤Î»þ´Ö¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÌÚ¸¶¾¡Íø¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¡¢»ä¤¬¤è¤¯Çñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤´¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤âÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅìµþ¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌÚ¸¶¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¡Ø¤ª¤Ç¤ó¥È¥ê¥ª¡Ù¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡£Åì³¤ÎÓÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤È´äÀ¶¿åµ¼Ô¤ÎÁÒÍªµ®¤µ¤ó¡£¤ªÆó¿Í¤¬¤´Â´¶È¤ÎÆü¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÁÒÍªµ®¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁÒ¤µ¤ó¤È¤Ïº£²ó½éÂÐÌÌ¡ªÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÏ¢¥É¥é¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë»ä¤ÏÍí¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤¬½é¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¥¬¥Ã¥×¥ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£