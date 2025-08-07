【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスは６日、ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン大統領が米側に対し、トランプ大統領との対面会談の開催を要請したと明らかにした。

トランプ氏も「ごく近い将来」に会談するとの見通しを示しており、米紙ニューヨーク・タイムズは、早ければ来週にも直接会談が行われる可能性を伝えている。

トランプ氏は６日、ホワイトハウスで記者団に対し、モスクワで開かれた米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とプーチン氏の会談について、「非常に有意義だった」と強調した。戦闘を終結させられる「可能性が高い」とも指摘し、米露首脳による対面会談の実施に強い意欲を見せた。

ニューヨーク・タイムズは、ウィトコフ氏とプーチン氏の協議を踏まえ、トランプ氏が英独首脳やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領らと電話会談し、早ければ来週にもプーチン氏と会う意向を伝えたと報じた。米露ウクライナの３か国による首脳会談を開催する案にも言及したという。

これに関連して、ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は米メディアへの声明で、「ロシア側がトランプ氏との会談を希望していると表明した」と説明した。また、ルビオ米国務長官は６日、米テレビのインタビューで、プーチン氏がウィトコフ氏との会談で「戦争を終結させるために求める条件」を提示したと明らかにした。

ゼレンスキー氏も６日深夜のビデオ演説で、「ロシアは現在、停戦に傾きつつあるようだ」と述べた。その上で、「最も重要なのは、（ロシアが）詳細な部分で私たちや米国を欺かないことだ」とプーチン氏への警戒感もあらわにした。

米政府は対露圧力を継続しつつ、ロシア側の出方を見極める構えだ。

トランプ政権は、８日までにロシアが停戦に応じなければ、露産エネルギーを取引する第三国に「２次関税」を課すとしてきた。これに関し、トランプ氏は６日、露産原油を購入しているインドに対して２５％の追加関税を課す大統領令に署名した。発動は２１日後で、７日に発動予定の２５％の「相互関税」に上乗せされ、関税率は計５０％に倍増する。

難航している関税交渉を巡ってインドを揺さぶる狙いもありそうだが、トランプ氏は６日、「さらに数か国が対象になるだろう。そのうちの一つは中国かもしれない」と主張した。