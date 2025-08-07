千葉ロッテ、9月に「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」開催 キッチンカーが1日最大約40店舗出店
千葉ロッテマリーンズは7日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる9月23日〜24日の埼玉西武ライオンズ戦、9月27日〜28日の北海道日本ハムファイターズ戦にて、グルメイベント「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」を開催することを発表した。
「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」は【ガッツリ食べたい人も、甘いものが大好きな人も、老若男女問わず楽しめる】をテーマに、和牛チーズバーガーや香港ワッフル マンゴークリームなど肉料理とスイーツのキッチンカーが球場外周に1日最大約40店舗出店する。また、イベント初日の9月23日は、1日限定でビール&レモンサワーワンコインデーも同時開催。場内売店・売り子・外周キッチンカーで販売するビール・レモンサワーを500円で販売する。
■MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ 店舗一例
【肉料理】
ザンギ屋 大吉：特製ザンギ3個800円／DOGTOWN：和牛チーズバーガー1600円／ピンクブーブー：仔牛のプライムリブステーキ単品 1500円など
【スイーツ】
CANDY CORT：りんご飴チョコレート・リンゴ飴ホワイトチョコレート950円／Glades Kitchen：香港ワッフル マンゴークリーム 750円／ベリーズベリー：ベリーズベリーバブルワッフル980円など
※他の出店予定店舗は、決まり次第随時球団公式サイトで公開予定
