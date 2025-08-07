

「うっかり」を防ぐには自分を信用しないことが必要だという（写真：kou／PIXTA）

翌日の忘れ物を防ぐために、どんなに疲れて帰っても必ずバッグの中身を全部出して、中も外も拭きます――。こう語る放送作家の野呂エイシロウ氏は、一見、面倒に思える「たった5分のスキマ時間」の活用がビジネスマンには大切だと指摘します。

日々多忙を極める野呂氏ならではの「スキマ時間」の意外な使い方について、同氏の著書『仕組み化する人はうまくいく 先延ばしをなくし「すぐやる人」になる55の法則』から、一部を抜粋・編集して紹介します。

帰宅したら必ずバッグをカラにする

以前の僕は、「あ、しまった！」と仕事場で後悔することが多々ありました。

・前の日にもらったお菓子が、バッグの中でぼろぼろになっていた

・飲みかけのペットボトルが入っていた

・領収書が散らばっていた

・飴が溶けていて気持ちが悪い

・途中で解いたネクタイがくしゃくしゃのままバッグに入っていた

など。

そんな時、非常に気分が悪いものです。なんで、こんなものがバッグに入っているんだと思うこともよくありました。

特に、前日使ったタオルやハンカチがバッグに入っていると最悪です。濡れていたりすると本当に嫌です。

ですから、10年ほど前からでしょうか？ 自宅に帰ったら1度、バッグから全部荷物を出します。そして、濡らしたタオルで中も外も1度拭きます。キレイに拭きます。

気がつかないと思うのですが、バッグはたくさんのホコリが積もってしまうのです。またポケットに変なものを入れてしまうことも日常茶飯事です。

しかし、夜にチェックをすればそんなミスはなくなります。皆無です。スッキリします。

「翌朝にやればいい」は絶対に忘れてしまう

「面倒くさいな」と思うかもしれませんが、実際にやってみると、本当に3分ぐらいの作業です。そう、バッグはそんなに大きくありません。僕はビジネス用のリュックを使っていますが、2分かかりません。本当にすぐにキレイになっていきます。

そこでさらに薬のチェックなども行います。僕は、ジップロックを薬入れとして使っています。毎日薬を持ち歩いているので、「これは朝」「これは昼」「これは夜」と3種類を袋に入れます。

飲み忘れは損失なので、とにかく正確に入れます。翌朝にやればいいと思っていると絶対に忘れます。それは本当にNGなので、何が何でも夜にやります。

「明日の朝やればいい」と言っても、僕は朝に30項目以上のタスクがあります。だから前日に終了しておくことが重要なのです。そのために懸命に努力をするのです。

努力と言っても、全部やっても5分程度です。

・バッグからものを全部出し、掃除

・名刺と薬を補充

・その日に受けとった名刺をエイトでスキャン

・必要に応じてメールで挨拶

・充電が必要なものは充電

そして、必要なものを再びバッグにしまいます。ただそれだけです。戦場で忘れ物は命取りです。

それと同じように、ビジネスの世界でも忘れ物は命取りと考えましょう。あとは、翌朝、充電が終わったものを入れるだけ。

そして、同時に着ている洋服もチェック。

何か食べ物のソースがついていないか、何かほつれていないか、破れていないかなどを確認します。ブラッシングをしてクローゼットにしまいます。汚れている場合は、クリーニングに出します。

汚れた上着やシミのついたネクタイはご法度です。

僕は、自分を信用しません。だから、リストに記載してちゃんと制御します。ちょっとした仕組みで自分を動かすのです。

【POINT：バッグには翌日使うものだけ入れる！ 当日準備しようとすると必ず忘れる】

2時間に1回はトイレに行く

全ての根源にあるのは、身体です。特に、僕の仕事は身体が資本。僕の代わりはいません。もし万一僕に何かがあったら、うちの会社は倒産です。

そのため、仕事中はできる限り、水を飲むようにしています。コーヒーでもなく、ジュースでもなく水を必死に飲んでいる、そんな毎日です。

水は、飲むと1時間後には16％が尿として排出され、さらに6時間後には全てが排出されます。それを計算しながら、できる限りトイレに行こうと決めています。

ただ、一生懸命仕事をしていたり、会議の連続だったりすると、思わずトイレに行くのを忘れてしまう日もあります。そして結局、「やばい」と移動中にトイレに行きたくなり、懸命に探す羽目になります。

慌ててトイレに行っても、いいことは何もありません。

それよりも、定期的に行くことが何よりも大切です。ですから、必ず2時間に1度はトイレに行くようにしています。

無理矢理でも行きます。でも不思議なことに出るのです。洋式便座に座っていると出てきます。そんなことをやっていると、次第に身体も慣れてくるので、お勧めです。

「2時間経ったからトイレに行かないと」と、体内時計が動き出すのです。不思議なものです。おかげで、腎臓も肝臓も絶好調。毎日たくさんの水を飲み、どんどん飲んでどんどん出すというのが僕の健康の秘訣です。

しかも、トイレは必ず個室に入ります。なぜか？ 1つは、落ち着いて用が足せるから。もう1つは、完全に孤独になれますので、ほっと一息つく瞬間を作れるからです。

僕は毎日、いろんな用事で100人以上の方に会います。そんな毎日を実際、しんどく感じることもあります。

あなたも、高速で進む時間にちょっと疲れていませんか？ 考えが煮詰まりすぎてしまう日はありませんか？ そんな時はトイレで完全に1人になり、気持ちを落ち着かせましょう。

ちょっと変な話ですが、暑い夏などは身体にこたえるため、用を足していないのに、ウォシュレットで洗うこともあります。

すると暑さが緩和されて、なんとも気持ちがいいのです。スッキリします。ですから個室内の2、3分の休憩は本当に効果絶大です。

さらに、スマホを持ち込んでいれば、フェイスブックを楽しんだり、ChatworkやSlackに届いているメッセージに返事をすることも可能です。

だから、この方法だと、少なくとも2時間に1度は返事ができます。意識的にトイレタイムはSNSやチャットの返事をする時間と考えれば、いつ返事をしようと思い悩むこともなくなります。これも1つの仕組みです。

そう、僕にとってはトイレは都会のオアシスなのです。と考えると、街中に僕のオアシスがある感じです。

2時間に1度のひと時。それが走り続けるビジネスパーソンにはとても大切だと思います。

【POINT：行きたくなくてもトイレに行こう！ どんどん飲んでどんどん出す】

どこでもスクワットをする

仕事をしているとどうしても、運動不足になりがちです。しかし、なかなかまとまった時間で筋トレができないと悩んでいる人も少なくないと思います。僕もその1人です。

そこで、僕は電車の待ち時間を利用して、スクワットをやることにしました。

まとまった時間がとれないのなら、ちょっとした待ち時間に行う。そういう仕組みを作りましょう。

普段からスポーツジムで筋トレをよくやるのですが、それでも運動不足なので、懸命に運動をする機会を作っています。

回数ではなく、懸命に筋肉を動かすことが大事

その1つがスクワットで、駅のホームでリュックを背負ったままやっています。たった3回しかできないこともありますし、5回の時もありますが、回数は少なくとも懸命に筋肉を動かすことが大事だと思っています。





スクワットは腿を使うので、血流が良くなります。しかも腿の筋肉量は半端じゃなく大きい。人間で最も大きな筋肉です。それを思いっきり使いましょう。

その他にもオフィスで腕立て伏せをすることもありますし、時には逆立ちも。身体を無理矢理にでも動かすことは、脳にもいいのです。

あなたは身体を動かしていますか？ 下手すると1日1000歩も歩いていないとしたら、それは完全に運動不足です。そんな運動不足を解消するために身体を鍛えるのです。

先ほどのトイレもそうですが、身体は資本。スケジュールの合間に身体を動かし、少しでも健康維持と気分転換に努めましょう。

そう、スケジュールにないお釣り時間の有効活用です。今日も2度ほどスクワットをしました。ファイトです。

【POINT：ちょっとした待ち時間にちょっとした運動を！ スキマ時間を使って運動不足を防ごう】

（野呂 エイシロウ ： 放送作家 戦略的PRコンサルタント）