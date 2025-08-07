3月末で解散のKAT-TUN、ライブ開催を発表 11月8日千葉・ZOZOマリンスタジアムにて
【モデルプレス＝2025/08/07】3月31日をもってグループを解散したKAT-TUNが8月7日、ライブ「Break the KAT-TUN」の開催をSTARTO ENTERTAINMENT公式サイトにて発表。11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで実施される。
同グループは2月21日、所属事務所より「2025年3月31日をもちまして、KAT-TUNを解散することをご報告いたします」と発表。亀梨和也は3月31日の契約満了をもって退所し、上田竜也、中丸雄一は個人として契約を継続することを報告していた。
グループ解散後にライブ開催という異例の発表について、ファンからは「びっくり」「まさかの解散後に？」といった驚きの声や「会える機会を作ってくれてありがとう」「嬉しい」「待ってた」など、喜びの声も寄せられている。（modelpress編集部）
◆KAT-TUN、解散後にライブ開催発表
