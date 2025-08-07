今泉佑唯、華やかノースリ衣装姿に絶賛の声「妖精みたいで可愛い」「髪型もメイクも似合ってる」
【モデルプレス＝2025/08/07】女優・マルチタレントの今泉佑唯が6日、自身のInstagramを更新。鮮やかなオレンジ色のドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】今泉佑唯、妖精級のノースリ衣装姿
今泉は華やかなオレンジ色のフリルが施されたノースリーブドレスを着用した写真を投稿。ウェーブヘアにリボンアクセサリーをつけた髪型とともに、可愛らしいポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「妖精みたいで可愛い」「髪型もメイクも似合ってる」「オレンジが映える」「ドレス姿が素敵」「どんな衣装も似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
