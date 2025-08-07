タレントの池田実優さん、大倉士門夫妻が「＃洗ってはじメル＿ミライプロジェクト」発足式に登壇しました。



【写真を見る】【 みちょぱ・大倉士門夫妻 】 みちょぱ婚姻届けでの心残りを告白 夫婦仲を深める 新アイテムも導入 「それを見るのが新鮮でワクワク」



本イベントは、“新品級の消臭力”を実現した濃縮液体洗剤「アリエール MiRAi(ミライ)」シリーズのリニューアルのタイミングに合わせ、フリマアプリ「メルカリ」とコラボレーションし、売買するための中古衣類の洗濯に適した洗剤として「アリエール MiRAi(ミライ)」をメルカリが推奨する洗剤として位置付けたことを発表するイベントです。





“久々に2人揃って登場のみちょぱです”と自己紹介した池田さん、大倉さん夫妻は白シャツのリンクコーデで登場。

実はこの日、2人が着用した衣装はメルカリで購入したものをアリエールで洗濯したものだと明かされ驚く2人。大倉さんの背中のニオイを嗅ぐ池田さんに、“なんで背中や？正面でいいじゃん”と突っ込む大倉さんに、池田さんは、“なんか生々しいじゃん”と照れ笑いを浮かべていました。





普段の家事は手の空いている方という2人ですが、洗濯だけは一緒にやるというルールがあるそうで、大倉さんは、“洗濯機からお風呂場までもっていくのがみちょぱで、僕がそれを受け取ってハンガーにかけて干す役割です”と説明しました。







池田さんも、“決めたわけじゃないのにいつの間にかそうなってました”と追随すると、大倉さんは、“1人でやるのが苦痛に感じるくらい2人でやるものになっていますね”と語り、イベント中も、つい「しっくん」「みぃ」と普段通りの呼び方が出てしまうほど、仲の良さを見せつけていました。





イベントでは新品と大倉さん着用Ｔシャツの「嗅ぎ分け」クイズにも挑戦。目隠しされた池田さんは、それぞれのニオイを嗅いでいると大倉さんから、“マイクを通して鼻息がすごい”と指摘され、池田さんは、“ヘンタイみたいじゃない？大丈夫？”と心配しました。

大倉さんは、“こんなに鼻息の響き渡る会場はなかなか無いですからね”と語り、会場の笑いを誘いましたが、池田さんは見事に当てることが出来ました。







イベント後の会見で、洗濯洗剤に掛けて「洗い流したい過去」について聞かれた池田さんは、“婚姻届けを出すとき、しっくんは字がキレイなんですけど、対して私は苦手なので並べると差が…、汚い訳では…”と落ち込んだ様子を見せると、すかさず大倉さんは、“まぁまぁ、個性的なね”とフォローを入れました。





つづけて池田さんは、“練習をもっとしておけば…調べたらみんな練習してから書いているらしいんです。せっかくの婚姻届け、「たぶん」最初で最後だったのでキレイに書きたかった”と語ると、大倉さんは、“「たぶん」じゃない、たぶんじゃ！最後であってほしい”とツッコミを入れて笑わせました。





また夫婦円満のため会話を大切にする2人は、LINEも毎日100往復ぐらいしているそうですが、これから結婚するカップルに向けオススメするものとして「ホワイトボード」を挙げ、地方での仕事で留守がちな大倉さんは、“最近買ってきて、もちろん会話はたくさんするけど、ちょっとした一言とか会話やLINE以外のツールを始めてよかったと思います”と語ると、池田さんも、“新鮮だよね。わたしもそれを見るのに、ちょっとしたワクワク感があります”と明かしました。

【担当：芸能情報ステーション】