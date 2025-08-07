HANA、Netflix『ウェンズデー』シーズン2のアンバサダー就任！ 制服姿の特別ビジュアル＆コメント到着
ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2より、7人組ガールズグループのHANAがシーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに就任することが発表された。併せて、ウェンズデーの通うネヴァーモア学園のブレザーに身を包んだHANAの特別ビジュアルが解禁された。
本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。ウェンズデーのダークで個性的なキャラクターや、ティム・バートンが描く異色で奇妙でユーモアあふれる世界観と巧みなストーリー展開でシーズン1は日本でも人気を博した。
シーズン2 パート1の配信が始まり、ウェンズデーの孤高でミステリアスな姿や、闇と陰謀が渦巻くスリリングな物語に注目が集まっているほか、シーズン3の発表もされ盛り上がりを見せている本作。ネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が襲来。学園内ではストーカーから命を狙われ、学園の外では目玉をくりぬかれる殺人事件が立て続けに発生。さらには未来を断片的にのぞくことができる幻視能力で、ルームメイトであるイーニッド（エマ・マイヤーズ）の“死”を目撃してしまったウェンズデーは、あらゆる事件の謎を捜査しながら親友の命を守るべく動き出す。
そんななか、ウェンズデーの目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。果たして黒い涙が示す真実は何なのか、そして大切な親友・イーニッドを救うことができるのか―。
ウェンズデーをはじめ、周囲から理解されにくく、疎外されていると感じながらも独自の価値観を持つ個性豊かな“のけ者たち”の姿が描かれている本作。シーズン2のジャパンアンバサダーに就任したHANAは、アーティストのちゃんみながプロデュースをしていることで大きな話題にもなった、人気7人組ガールズグループ。これまでさまざまな理由で“No”を突き付けられてきた過去を持つ彼女たちは、周囲となじむことよりも自分らしさを貫くウェンズデーの姿に重なる部分があったという。
解禁となった特別ビジュアルでは、ネヴァーモア学園でウェンズデーら生徒が着用しているブレザーを着て凛と佇む姿もお披露目。早くもジャパンアンバサダーとして、今後シドニーで開催されるグローバルイベントへの参加も決定している。HANAが「ウェンズデー」シーズン2を華麗に盛り上げる姿に期待が高まる。
HANAは「このたび、『ウェンズデー』シーズン2 ジャパンスペシャルアンバサダーに就任させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたこと、HANAメンバー一同、心から光栄に思っています。『ウェンズデー』が持つ唯一無二の魅力をもっと皆さんに伝えられるように頑張ります！ 是非一緒に楽しみましょう！」と言葉を寄せた。
また、8月11日より東京メトロ丸ノ内線新宿駅にて、ウェンズデーの配信を記念した巨大ウェンズデー＆ハンドが出現予定。墓地に横たわるウェンズデーとハンドの姿が新宿の街に不気味な涼しさをもたらす。東京メトロ丸ノ内線新宿駅の巨大広告スペース「新宿メトロスーパープレミアムセットD面」で展開される同広告は、8月11日〜17日まで。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2は、Netflixにてパート1が独占配信中、パート2が9月3日より独占配信。
