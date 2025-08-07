「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在で淀川製鋼所<5451.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



淀川鋼は一時１０．８％高の１３２５円と急騰、３日続伸となった。６日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の１０４億円から１１５億円（前期比１５％減）に増額した。また、配当についても従来計画から６円上乗せし６０円とすることも併せて発表。配当利回りは前日終値換算で５％強まで上昇したことで、これを手掛かり材料に投資マネーの買いが加速している状況だ。



出所：MINKABU PRESS