【8月6日 アジアカップ結果】日本が逆転勝利で白星発進…オーストラリアは韓国に圧勝

8月6日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。グループA、グループBのそれぞれ2試合が行われた。

グループAではオーストラリア代表（FIBAランキング7位）が韓国代表（同53位）を相手に、一度もリードを譲らず97－61で圧勝。ジャック・マクベイ（ケアンズ・タイパンズ／NBL）が5本の3ポイントシュートを含むチーム最多20得点を記録した。

レバノン代表（同29位）は第1クォーターに一時リードを許したが、カタール代表（同87位）に84－80で勝利。アリ・メザー（秋田ノーザンハピネッツ）がベンチからチーム最多5アシスト、セルジオ・エル・ダーウィッチ（仙台89ERS）が8得点6リバウンド3アシスト2スティールをマークした。

日本代表（同21位）は第2クォーターに最大10点のビハインドを背負ったものの、終わってみればシリア代表（71位）に99－68と31点差で快勝。ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）が26得点13リバウンド、富永啓生（レバンガ北海道）が18得点、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）が17得点で続いた。

日本と同じグループBでは、イラン代表（28位）がグアム代表（88位）に最大25点のリードを奪う試合運びで勝利。Bリーグでプレー経験を持つグアムのサイモン拓海（ベルテックス静岡）は先発に名を連ね、31分9秒の出場で9得点5リバウンドを挙げた。

■「FIBAアジアカップ2025」8月6日 試合結果、順位表



・グループA



オーストラリア 97－61 韓国



カタール 80－84 レバノン

1位：オーストラリア（1勝0敗／+36）



2位：レバノン（1勝0敗／+4）



3位：カタール（0勝1敗／-4）



4位：韓国（0勝1敗／-36）

・グループB



日本 99－68 シリア



グアム 52－77 イラン

1位：日本（1勝0敗／+31）



2位：イラン（1勝0敗／+25）



3位：グアム（0勝1敗／-25）



4位：シリア（0勝1敗／-31）

■「FIBAアジアカップ2025」8月7日 試合日程



17：00～ インドvs中国



20：00～ イラクvsチャイニーズ・タイペイ



24：00～ フィリピンvsニュージーランド



27：00～ サウジアラビアvsヨルダン

