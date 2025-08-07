ＳＡＮＫＹＯ動意、第１四半期営業益３８％増で通期計画進捗率３８％

ＳＡＮＫＹＯ<6417.T>が後場動意づき、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３８．１％増の２３８億５１００万円となり、通期計画の６３０億円に対する進捗率は３７．９％となった。



売上高は同３０．７％増の５５１億８５００万円で着地。パチンコ機の販売台数伸長などが寄与した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。また、「デジタル」「リアル」「プロダクト」の施策を展開する新規プロジェクト「ＫＵＧＩＴＡＭＡ（クギタマ）」を始動し、その専任組織として新たに子会社を設立することも発表している。



出所：MINKABU PRESS